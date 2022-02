Ainhoa Arteta, sobre su ruptura con Matías Urrea: "La cosa se empezó a torcer cuando le pedí un tiempo"

Ainhoa Arteta y Matías Urrea se separaron hace cinco meses

El que fue marido de la sorprano ha hablado en más de una ocasión de su turbulenta historia de amor

Ahora, la cantante, muy discreta con su vida privada, ha hablado brevemente sobre su ruptura

Ainhoa Arteta volverá a actuar a finales de febrero en el teatro de la Zarzuela interpretando La Bohème tras una larga etapa alejada de los escenarios debido a sus conocidos problemas médicos. Después de casi siete meses recuperándose, la soprano reaparecerá ante su público en un espacio que siente como su propia casa. Más allá de su delicado estado de salud, la vida de la soprano dio un vuelco cuando el pasado mes de septiembre al hacerse pública su ruptura con Matías Urrea.

Una noticia que hizo correr ríos de tinta y que sacó a la luz aspectos desconocidos de su relación con el capitán de fragata de la Armada Española. El exmarido de Ainhoa estuvo a punto de dar todos los detalles de su turbulenta historia de amor en Sábado Deluxe, entrevista que canceló horas antes de que diera comienzo el programa. “Ella siempre dijo ‘Quiero un hombre que esté siempre conmigo’, luego resulta que cuando ese hombre está siempre con ella lo quiere echar de menos”, explicaba en el avance.

El programa pudo emitir algunos fragmentos de su entrevista previa, en la que no dejaba en muy buen lugar a la cantante, tachándola de diva y despilfarradora. “Me he volcado en los personal, en lo profesional, atendiéndote a ti, yendo a la compra… Si hasta le he tenido que planchar vestido en el camerino. Al presentarme a veces era su marido, a veces era quién fuera y a veces era ‘mi pareja actual’. Hasta que un día le dije: ‘Si no soy tu marido no soy tu marido, pero este vaivén de tontería ahórratelo porque tú quedas mal y a mí me dejas en ridículo”, lamentaba.

Urrea reiteraba la fidelidad y lealtad que ha tenido hacia la que era su mujer durante este tiempo cuando se convirtió también en su representante: “Ella siempre decía: ‘yo soy la Almirante y tú eres el comandante. Aquí la que manda soy yo’. Ella ejercía el control, ella decía lo que sí, y lo que no”. Incluso, por aquel entonces, se especulaba con la existencia de unas grabaciones en las que se probaba el fuerte temperamento de Ainhoa: “Si yo las necesitara por algo es para justificar un comportamiento reiterado que me asusta”, eran algunos de sus titulares.

Ainhoa Arteta habla de su ruptura con Matías Urrea

Urrea confesaba recientemente que su relación fue "como todas", vivieron "momentos buenos y momentos difíciles" y, aunque hoy en día no tienen ningún tipo de contacto, le desea lo mejor. Ella, por su parte, ha preferido evadir este tema en público, al menos, hasta ahora. En una reciente entrevista para ¡Hola!, la cantante de ópera ha desvelado cuál fue el origen del fin.

“No teníamos pensado separarnos ni nada. Después de la operación, sí le pedí a Matías un tiempo para recuperarme. Necesitaba irme a mi casa, al norte, a pasear por las playas. Ahí la cosa empezó a torcerse”, recordaba Ainhoa, que no se arrepiente de su boda con Urrea: “No, porque al final no nos casamos, no hubo papeles. De lo que ha pasado no me siento arrepentida”.