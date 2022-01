La nueva vida de Pelayo y Andy McDougall tras su ruptura: "Ahora somos vecinos"

"El amor se ha ido pero la magia se queda". Estas son las palabras que utilizó Pelayo Díaz para contar públicamente que su matrimonio con Andy McDougall había terminado . Fue el pasado mes de noviembre cuando el influencer compartió una emotiva carta a través de las redes sociales en la que explicaba que llevaba días preguntándose qué había podido fallar en su relación: "Aunque encuentre alguna respuesta la realidad es la que es: que no soy perfecto. Que apuesto, que quiero con intensidad, que caigo pero me levanto y que vivo sin miedo".

En aquel momento se supo también que, a pesar de haber puesto fin a su matrimonio, ambos seguirían viviendo juntos en el impresionante dúplex que compraron hace unos años en el centro de Madrid. En este vídeo puedes ver cómo es por dentro la casa en la que actualmente vive Pelayo, ya que acaban de anunciar que recién comenzado este 2022 ya no vivirán durante más tiempo bajo el mismo techo.

El argentino ha aprovechado para aconsejar a sus seguidores que vivan con ilusión, muchos objetivos y que nunca tengan "miedo al fracaso". Tras ver esta publicación en redes sociales, su exmarido Pelayo Díaz no se ha resistido a desearle públicamente un buen comienzo de año y ha desvelado que serán vecinos a partir de ahora.

"¡Andy, enhorabuena! Es un piso precioso, sé que vas a ser muy feliz en él y lo mejor es que ¡somos vecinos! Me alegra mucho esta actitud tan positiva que tienes, y lo que animas a la gente, en esto se basaba (y siempre se basará Pelady). Feliz 2022 para ti también, estoy muy orgulloso de ti. Te quiero", le ha deseado el estilista.

Ante este mensaje, Andy McDougall ha confesado que le costaba irse más lejos y ha agradecido a su ex el apoyo que está recibiendo en esta nueva etapa de su vida. "Me haces sentir que no estoy solo. Que tengas un muy feliz año, te mereces lo mejor", le ha deseando también. A pesar de que han terminado su historia de amor tras tres años de matrimonio, el estilista y el empresario estan dejando pruebas más que evidentes de que tienen una estupenda relación.