Pelayo le escribe una carta a su exmarido tras su ruptura: "Quiero verte enamorarte"

El influencer ha confesado que a través de Instagram la vida parece "muy fácil y muy bonita" y es cierto, pero ha dejado claro que también existe una parte "más privada" que no siempre muestra:"Pelayo no es solo desfiles, fiestas y viajes. Pelayo es sofá y manta con la mirada pérdida también ". El asturiano lleva días preguntándose qué ha fallado en su relación, qué han hecho mal o que podría haber cambiado. Pero solo encuentra una respuesta: "Qué no soy perfecto. Que apuesto, que quiero con intensidad, que caigo pero me levanto y que vivo sin miedo . Y que una relación como la nuestra se merece una carta de despedida".

El asturiano no tiene claro "cuál es el siguiente paso" de su relación, pero ha querido reafirmar que se seguirán teniendose cerca: "Te quiero en mi vida para siempre, quiero verte crecer, triunfar y volver a enamorarte porque esa sonrisa tuya es demasiado bonita para perderse en la rutina". Además, Pelayo se ha dirigido al "afortunado" que venga después en la vida de Andy: "Aunque me duela y a veces sea duro, aquí estaré siempre antes de que me necesites. Me alegro de haber hecho juntos una parte del camino, no me arrepiento de nada y volvería a apostar mil veces más por nosotros. Gracias por haber jugado conmigo a ser niños otra vez. Y recuerda, si no sabes que ponerte, ponte feliz".