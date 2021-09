Sara Carbonero, dos años después de sufrir un cáncer: "Siempre pensé que me iba a poner bien"

Aunque Sara no quiere profundizar en temas de salud porque son “muy privados e íntimos” asegura que nunca pensó que le pudiese pensar a alguien tan joven. “No sabes de dónde sale la fuerza, fueron momentos muy difíciles, pero siempre pensé que me iba a poner bien” , recuerda con positividad. A raíz de aquel duro golpe, la periodista aprendió a “relativizar” y se volvió “hipersensible”. “Ahora todo lo disfruto mucho más e hice un crecimiento personal bastante importante”, asegura.

La enfermedad y su situación sentimental actual han estado marcados por el revuelo mediático que supone ser una persona tan conocida. A pesar de que en algunos momentos considera que se merecería llevarlo “con absoluta intimidad”, la periodista no considera que sea “un problema grave”. “Lo mismo me ocurrió con la separación, lo llevé con mucha naturalidad” , asegura al medio citado anteriormente.

Sara Carbonero está segura de que “las noticias pasan rápido” y que mañana ya se hablará de otra cosa. Por eso le da mucha más importancia al “proceso personal” que está viviendo y se encarga de cuidar mucho su calma y paz interior. “Hago un ejercicio muy grande de no mirar nada, y la gente que me quiere sabe que no me puede decir nada. Para protegerme a mí misma, no estoy pendiente de lo que se publica”, confiesa.