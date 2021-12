Martín tiraba de metáfora este verano para abrirse a su público y explicar su situación mental y emocional antes de la pandemia: "Se me rompió el motor, se me pincharon las ruedas, se me oxidó todo por querer ir en marcha todo el rato y no sabía disfrutar de estar parado". El tiempo de pausa impuesto por las circunstancias le hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Además de, por ejemplo, ser capaz de transformar el dolor que sentía tras el fallecimiento de su hermana en aceptación, mediante un homenaje musical, Dani se reencontró a nivel personal consigo mismo: "¿Cómo iba a querer si no me quería a mí?", apuntaba entonces sobre su vida amorosa.