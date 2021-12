Desde aquella reunión ambos han seguido quedando cuando sus apretadas agendas lo han permitido. Dani se encuentra de gira con ‘No, no vuelven’, el álbum en el que homenajea a la banda de su vida, pero cuando se baja de los escenarios y el trabajo le da un respiro, lo aprovecha para disfrutar de la capital en compañía de la it girl.

A Dani no le supondría ningún problema la maternidad de su novia. De hecho, hace unos meses, el exvocalista de ‘El Canto del Loco’ confesaba que le encantaría tener hijos. En una charla que mantuvo con Ibai en su canal de Twitch, Martín explicaba que esto sería algo que le “complementaría muy bien” a su vida personal. “Sería muy enriquecedor tener una experiencia así, pero ¿quién me aguanta a mí? Me encantaría tener una compañera que me quisiera. Estoy soltero desde hace mucho tiempo”, se abría en canal en una de las pocas ocasiones en las que se ha pronunciado sobre su vida privada.