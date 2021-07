El artista ha explicado lo que le ocurre con una metáfora relacionada con un coche: “Se me rompió el motor, se me pincharon las ruedas, se me oxidó todo por querer ir en marcha todo el rato y no sabía disfrutar de estar parado”. Estos son algunos de los motivos por los que Dani Martín agradece a la vida “la obligación” que le ha impuesto de estar parado y aprender a contemplar todo desde otra perspectiva. “Me rompiste el coche, me lo paraste en un desierto sin agua, sin sombra, sin nadie. Solo conmigo, con el que hacía 20 años que no estaba, ¿Cómo iba a querer si no me quería a mí?”, añade.