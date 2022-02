David Bustamante: "Yana Olina es la persona que más y mejor me ha demostrado que me quiere"

David Bustamante está a punto de iniciar su gira con 'Ghost, el musical'

El músico ha concedido una entrevista a Europa Press para promocionar este tour

El cántabro está muy enamorado de Yana Olina, de quien ha hablado en esta charla

'Ghost, el musical' arranca la recta final de representaciones en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid, donde se bajará el telón definitivamente el próximo domingo 20 de febrero, para iniciar una gira en nuestro país que les llevará a actuar en Sevilla, Vigo, A Coruña, Palma de Mallorca o Valencia, entre otras grandes ciudades. El musical, que lleva a las tablas la historia de amor que arrasó en cines hace treinta años, se reestrenó a finales de septiembre con dos artistas que han ido alternándose en el papel de Sam: Ricky Merino y David Bustamante, que ha concedido una entrevista a Europa Press para promocionar este tour.

“Daniella me ayudó con los textos, ella me hacía la réplica y la divertía muchísimo. Durante mucho tiempo antes de que se estrenara el musical, los amigos venían, cenábamos, les ponía una copita y les ponía el texto y se escogían los personajes, me ayudaron un montón”, agradecía públicamente el apoyo de su hija y su entorno para que su debut como actor fuese todo un éxito.

El músico está viviendo un inmejorable momento profesional y personal. “Estoy tranquilo, contento, con muchos proyectos. Tengo una pareja maravillosa, un ángel que es Yana, una hija maravillosa, buenos amigos, padres con salud, qué más puedo pedir”, se siente dichoso Bustamante, que no puede evitar que le brillen los ojos al hablar de la bailarina, con quien lleva más de cuatro años de relación: “Estoy muy feliz, he conocido la persona que más y mejor me ha demostrado que me quiere. Es muy buena, es discreta, es una gran profesional y me hace mejor y me hace feliz”.

Yana Olina no se lo puso fácil a Bustamante en sus inicios

Hace unas semanas, el programa de Dani Rovira, David recordaba que su paso por ‘Bailando por la estrellas’, concurso donde conoció a Olina, “fue bonito”, a pesar de que cuando llegó el proyecto a sus manos no le apetecía “aprender a bailar”. En ese momento, su madre le animó a concursar vaticinando lo que ocurriría: “tú vete, que seguramente encontrarás al amor de tu vida”. Eso sí, la bailarina no se lo puso fácil en sus inicios.

