Georgina Rodríguez regala a Cristiano Ronaldo un coche valorado en 100.000€

Hace poco más de una semana, Georgina Rodríguez soplaba las velas de su 28º cumpleaños. La modelo –embarazada de mellizos-, el futbolista y sus cuatro hijos viajaban a Dubai para celebrarlo en este destino vacacional de lujo. El día empezaba con un festín cerca del mar y acababa con una cena en una de las torres más altas de la ciudad. La sorpresa llegó cuando la de Jaca vio su rostro proyectado en uno de los edificios más emblemáticos de la zona. “No me salen las palabras. Gracias, gracias y gracias, Cristiano, no me puedes hacer más feliz cada día", escribía entusiasmada en sus redes sociales.