Isabel Jiménez, íntima amiga de Sara Carbonero: "Conozco a Kiki desde hace mucho tiempo"

Isabel Jiménez , íntima amiga de Sara Carbonero, acudía a un evento sobre el cáncer de mama y respondía a los paparazzis, que comentaban que ven a la periodista "más liberada". "Yo siempre lo he dicho, ella siempre ha sido así. Lo que sí es verdad es que ha pasado una enfermedad muy complicada" , ha dicho la presentadora de Informativos, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia. "Cuando no existían las redes, cuando ella no estaba tan presente, yo sabía que ella era un gran descubrimiento. Ella es lo que veis, escribe muy bonito ", asegura Isabel.

A raíz de la fotografía en la que se pudo ver a Kiki Morente y a Sara Carbonero caminar abrazados por Madrid, Isabel Jiménez se ha pronunciado pero no ha querido confirmar ninguna relación. "Si un día sale una fotografía de ella con mi marido, ¿ya está con mi marido? Vosotros montáis las historia y las desmontáis. No me preguntéis, que yo no sé nada", decía ante las cámaras. Lo que sí ha querido confirmar la presentadora es que conoce al cantante "desde hace mucho tiempo". "Me estoy metiendo en un berenjenal. No me preguntéis, que me liais", decía entre risas.