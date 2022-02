La relación entre María Pelae y Alba Reig: años juntas, canciones en común y mensajes reivindicativos

Y el pasado Orgullo, la artista andaluza reflexionaba en otra publicación que son muchas cosas las que esconden las fotos compartidas en un día así. María explicaba que tras ellas hay historias, opresión, dedos que señalan , "hay un 'tu tía que vive con su amiga', hay muchos 'eso es porque no has probado…' hay mucho, pero también hay mucho andado y mucho por andar", relataba.

En 2020 se publicó una nueva colaboración entre las dos artistas. Esta vez, no solo como compositoras, también como cantantes de la canción, 'No me mires así'. Grabada durante el confinamiento, que ambas pasaron juntas con su perro, la canción habla de libertad y de descaro, y en el videoclip Pelae y Reig se miraban a los ojos, sentadas frente a frente en una mesa. "Gracias, Alba, por ser tan artista y compañera", escribía María en Instagram. "Me hace especial ilusión que veáis esta parte de mí", comentaba la integrante de Sweet California en Twitter.