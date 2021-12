Cristina Pedroche, sobre las críticas que recibe: "Me pongo vaselina para que me resbale todo"

La presentadora ha admitido que “al principio me dolía más” leer este tipo de mensajes negativos, ya que se lo “llevaba más al terreno personal”. Sin embargo, ahora intenta que no le afecte creando “una película a mi alrededor”. “Siempre digo que me pongo vaselina para que me resbale todo, pero, claro, alguna vez duele. Aunque yo hago que parezca que la mochila no pesa, no significa que no lleve peso”, lamenta Pedroche, que intenta estar bien porque “echo las críticas a un lado y me doy cuenta de que soy superafortunada, tengo salud, mi marido, mis padres y un trabajo que me apasiona. Entonces, si la fama tiene estas cosas bonitas, tengo que intentar que no me afecten tanto”.