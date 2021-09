"¡Hola preciosos! Tenía ganas de decir esto. Vuelvo por aquí poco a poco. Como os dije, me necesitaba y he estado dándome esa prioridad, cuidando de mí, en casa y rodeada de la gente a la que quiero. Muchísimas gracias por todo el amor y cariño que me habéis ido mandando, os quiero que flipáis. Queda Dulceida pa rato", escribe la catalana junto al primero de sus últimos posts.