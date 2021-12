Juan del Val, sobre las críticas que recibe a diario en redes: "Ninguna es del todo falsa"

El marido de Nuria Roca ha hecho pública en su Instagram una lista con los descalificativos con los que tiene que lidiar en su día a día y que le llegan a través de sus redes sociales por parte de sus haters que lanzan improperios que atacan tanto su faceta profesional como a su vida privada, su físico o su ideología, en la que curiosamente sus haters no se ponen de acuerdo. Y es que parece que Juan del Val tiene 'enemigos' en todos los bandos. Mientras unos le acusan de ser de izquierdas otros lo hacen justamente de lo contrario.

Sin embargo, a juzgar por su reacción, parece que estos improperios no le quitan el sueño. Juan del Val no parece estar muy afectado por el continuo goteo de insultos que recibe en redes. Es más, el marido de Nuria Roca ha asegurado que incluso todos aquellos que le atacan tienen parte de razón en sus comentarios. "Estas son algunas "críticas" que oigo y leo sobre mí. Creo honestamente que ninguna de ellas es cierta, pero también creo que ninguna es del todo falsa. Pensándolo bien, ni siquiera me parecen malas… Así lo veo yo, todo es muy relativo", ha escrito haciendo gala de su habitual ironía y sentido del humor junto a la imagen en la que se pueden leer los diez insultos que lee habitualmente.