A pesar de que Juan del Val cuenta con una larga carrera en la pequeña pantalla como guionista, no ha sido hasta esta temporada cuando se ha convertido en una verdadera estrella televisiva. Su popularidad ha subido como la espuma raíz de que se pusiera frente a las cámaras para debatir con su mujer acerca de diferentes temas de actualidad. La ironía que emplea, su sentido del humor y su descaro a la hora de criticar ciertos comportamientos ha conquistado a los espectadores, que ya le han quitado el sobrenombre de ‘el marido de Nuria Roca’. El escritor, que ya dispone de más de 165 mil seguidores en su Instagram, donde no duda en compartir algunos recuerdos de su juventud, ha provocado la carcajada generalizada de su legión de fans al colgar una foto con un estilismo que no ha dejado indiferente a nadie.