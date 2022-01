La mujer de Risto Mejide se ha convertido en una persona muy querida en Instagram, tanto que, cuando está un tiempo ausente, aquellos que la quieren se preocupan por su estado. La cifra de su familia virtual aumenta a muy buen ritmo y ha hecho de su día a día su profesión. Pero no es oro todo lo que reluce y hay ocasiones que no puede reprimir su molestia al recibir ataques sin fundamento. En esta ocasión, Laura publicaba un vídeo en el que se veía su ropa interio r y hay quienes no han visto con buenos ojos que se muestre con tan poca ropa.

“No sé yo si te gustaría que Risto hiciese eso y recibiera miles mensajes de tías babeando. No me gustaría ver a mi novia así delante de 500 mil seguidores, y todos babeando. No te lo digo en plan mal. Si estás haciendo una campaña de ropa interior, vale, pero insinuarte así a sabiendas que vas a tener tíos mirando a propósito, pues no lo veo. Al final está claro que te tiene que gustar a ti y a tu pareja que hagas eso”, recriminaba un usuario el comportamiento de Laura que, impactada con esta -cuanto menos cuestionable- reflexión, replicaba con un solo “oh wow”.