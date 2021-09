La influencer ha retomado su presencia digital tras una desconexión de unos días para cuidar su salud mental

Han pasado solo algunas semanas desde que Laura Escanes volviese tras su détox digital. La influencer anunciaba que se tomaría un descanso, abandonando su presencia en redes durante un tiempo para reconectar con su salud mental. "No puedo fingir que soy fuerte siempre", reconocía ante sus seguidores en Twitter antes de apagar temporalmente sus perfiles. Apenas unos días después la catalana reaparecía, y desde entonces sus cuentas han vuelto a la normalidad de antaño. Tanto es así que Laura ya comparte su público algunos detalles de lo más mundanos en su día a día, como un escatológico y divertido incidente vivido durante su clase de yoga.

Escanes estuvo unos diez días sin la aplicación de Instagram en su móvil, vital para su desempeño profesional. Algo que ocurría por primera vez en seis años, según sus propias palabras: "Supongo que todos en algún momento necesitamos parar", apuntaba ella. El escrutinio de cada uno de sus movimientos, palabras y decisiones acabo haciéndole mella, causándole momentos de debilidad. Pero al fin se siente con fuerzas para retomar su faceta digital.

Laura ha recuperado la costumbre de retransmitir buena parte de su día a día. Sus planes, sus entrenamientos, los devenires del crecimiento de la pequeña Roma o sus nuevos proyectos profesionales, sobre los que puedes saber más en el siguiente vídeo. Ha habido hueco hasta para un cambio de look: Escanes ya no es rubia, sino que luce una melena castaño oscuro que ha sorprendido a sus fans y su propio entorno. Y, como no podía ser de otra manera, ha vuelto la faceta más natural de Laura, que siempre ha compartido anécdotas y detalles curiosos que le suceden.

El cómico incidente que Laura Escanes ha vivido mientras practicaba yoga

El último ha sido retransmitido en sus stories de Instagram, y ha tenido lugar durante una de las clases de yoga que practica la mujer de Risto Mejide. Además de curtirse en el gimnasio de la mano de Crys Dyaz, Laura es aficionada a esta disciplina y actualmente acude a lecciones presenciales. Y en una de ellas ha tenido un pequeño percance, según ha explicado. "Bueno, no sabéis lo que me ha pasado en la clase de yoga. Es que de hecho no sé ni si contarlo. Es que sé que os moriríais de la risa", ha comenzado el relato de lo ocurrido.

Para aumentar el hype de sus fans sobre lo ocurrido, Escanes ha compartido un pantallazo de la conversación con una amiga a la que ha confesado lo sucedido. "Tía, me meo, no te he contado", comienza Laura, y en la imagen se pueden ver las grandes risotadas de la receptora del audio en el que la mamá de Roma explica la anécdota.

Finalmente, la influencer se ha decidido por compartir con su parroquia lo sucedido: al parecer, en plena clase de yoga ha experimentado lo que se conoce popularmente como 'pedo vaginal'. Se trata de una situación que puede sorprender la primera vez que sucede, por lo que Laura ha decidido averiguar de qué se trata: así es como sus seguidores han podido saber qué había sucedido. "Me alegra saber que no soy la única que ha buscado esto en Google", reía al subir el pantallazo de la búsqueda del término.