Marta Pombo agradece haber tenido depresión: "He vuelto a encontrar mi esencia"

"Ayer hice una reflexión y es que, agradezco haberlo pasado tan mal. Agradezco la depresión, los días realmente malos que he pasado, porque me había perdido a mí misma. Ya no sabía ni quién era. No tenía identidad, iba como una oveja más del rebaño", explica la creadora de Tipi Tent a través de sus stories de Instagram durante un break de sus vacaciones en las Islas Baleares. "Estos días aquí estoy sintiendo que he vuelto a encontrar mi esencia. La cual ya tenía superolvidada. Por eso agradezco haberlo pasado tan mal para haberme vuelto a encontrar", continúa.