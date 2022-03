Una de las consecuencias de su enfermedad ha sido la gran pérdida de peso. La empresaria explicaba que estaba perdiendo mucha masa muscular, a pesar de que intentaba seguir comiendo con normalidad. Hace unos días, tras pasar la tarde con sus hijos, Tamara Gorro sufrió un susto por el que terminó acudiendo a urgencias. "No podía levantarme, no tenia fuerzas ni para hablar. Me preocupé y decidí ir al hospital para que me hicieran una analítica. Esta todo perfecto, pero me tienen que hacer una gastroscopia para ver qué esta pasando en el estómago para que no pueda tolerar alimentos. También tengo gastritis crónica alérgica, pero no es nada grave", explicó.