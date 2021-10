María Pombo, Natalia Osona y otros influencers hacen balance tras la caída mundial de Instagram: "Lo agradecí"

Tras la recuperación habitual del uso de sus cuentas, muchos de ellos volvieron a saludar a sus millones de seguidores contando cómo han llevado estas horas de parón virtual. María Pombo, una de las influencer más reconocidas en España, utilizaba un divertido vídeo para confesar que no había sido nada fácil. "Yo ayer con la caída de Instagram", escribía la pequeña de las Pombo mientras interpretaba unas de las escenas de la serie Paquita Salas, en la que se escucha: "He empezado a notar falta de aire y ha habido un momento en que he dicho 'Uf, samur'".