El joven ha acudido a nuestro club para presentar su nuevo single, ya que ejerce como artista. Montiel ha asegurado que la gente se piensa “que es fácil por ser hijo de” y la gente “esperaba un artista consagrado” . Sin embargo, no ha sido lo único de lo que ha hablado el exconcursante de ‘GH VIP’, si no que no ha dudado en hablar sobre su expareja, Susana Bianca , con la que estuvo durante su paso por el reality. ¿Ha vuelto a hablar con ella? ¡Dale al play para conocer su respuesta!

Sin embargo, aunque parecía que todo iba viento en popa, meses despues Amor Romeira destapaba en 'Fiesta' que esta relación llegaba a su fin. " Ha sido él quien ha tomado la decisión y ella lo está pasando muy mal porque está sufriendo en su casa, abandonada (...). Ella no se lo esperaba y tiene la esperanza de seguir con él porque no ha pasada nada, estaban mejor que nunca", dijo entonces la colaboradora.

Fue entonces cuando la modelo daba un paso al frente para emitir un comunicado en redes y desvelar cómo se sentía en ese momento: "Aprendí a que haga lo que haga ya será siempre así por lo que veo y, aunque me dé rabia, ya está, cosas peores he vivido (...). Pero aunque a veces me ponga mi disfraz y capucha de superwoman o de Yosana y haya conseguido tener mejor autoestima y actitud ante la vida solo soy carne y huesos con un corazón como el tuyo. Nada de esto podrá conmigo, me esforzaré día a día por mejorar, luchar, aprender, amar, trabajar, sonreír y vivir mi vida".