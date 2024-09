Hace unas semanas que Maite Galdeano reaparecía en redes sociales para contar que su hija le había echado de casa

Desde entonces, la polémica en la familia Suescun Galdeano no ha cesado

Hugo Paz vivió un infierno con Maite Galdeano: "Abrió la puerta a la fuerza y se puso desnuda"

La polémica en la familia Suescun Galdeano no cesa. Desde hace varias semanas que este clan se encuentra inmerso en un enfrenamiento mediático en el que aún no han alzado la bandera blanca. Primero, fue Maite Galdeano la que compartía unas historias temporal en su cuenta personal de Instagram en donde comunicaba que su hija y su yerno, Kiko Jiménez, le habían echado de casa días después de que su descendiente aterrizara de ‘Supervivientes: All Stars’.

Posteriormente fue la creadora de contenidos la que rompía su silencio en ‘¡De Viernes!’, en donde relataba la pesadilla que había vivido junto a su madre, dejando claro que no era nada nuevo este tipo de comportamientos por parte de su progenitora.

Desde entonces, son muchos los rostros conocidos los que no han dudado en opinar sobre esta polémica, como Alejandro Albalá, expareja de Sofía Suescun, que el pasado 2 de septiembre se sentaba en el plató de ‘Socialité Club’, el programa del corazón de las tardes de Divinity, que se emite de lunes a viernes de 20:00h a 21:00h, para relatar algunos episodios vividos en la familia de Maite Galdeano.

“No me creo del todo las lágrimas de Maite. Creo que le dolerá su hija y ve que este montaje se les está yendo de las manos y ella odia a Kiko. Ella odia a Kiko porque ve que le quita a su hija, porque le ha pasado con todos los novios de su hija. Hay un sentimiento de posesión. No tiene cabeza que Maite tenga ese sentimiento de pertenencia. Tanto Cristian como Kiko, como Sofía, están machacando a Maite. Se están pasando”, dijo el joven.

Lo último de la polémica familiar

Mientras que Maite Galdeano se encuentra de nuevo instalada en Madrid tras pasar varias semanas en su casa de la playa, su hija Sofía y su yerno, Kiko Jiménez, se encuentran en la otra punta del mundo, concretamente en los Emiratos Árabes, disfrutando de su relación al margen de la polémica.

Tras las intervenciones en 'Socialité Club' de las exparejas de la de Pamplona, ahora ha sido Miguel Fringenti quién ha opinado sobre el conflicto familiar. ¿Piensa que es una estrategia o que es real lo que ha ocurrido? “Yo me lo creo todo. Lo del montaje era lo de antes, lo real es ahora. Han tenido una relación tóxica las dos. Creo que Kiko está jugando un papel fundamental. Creo que Maite está encantada con facturar”.