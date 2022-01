Cuando comenzó el litigio, ambas partes pretendían solucionar sus diferencias de la manera más amistosa posible pero, al no llegar a un acuerdo, el caso se ha prolongado hasta ahora y podría continuar con la apelación de la actriz, que ya ha respondido dejando claro que cree en su inocencia y no se va a rendir.

La noticia del último fallo ha corrido como la pólvora y son varios los medios que se han hecho eco de la sentencia. En respuesta a ello, la intérprete y su abogado Ali Demirel han querido hacer público un comunicado conjunto en el que dejan claro que, en respuesta a la decisión del tribunal local, recurrirán la resolución a instancias superiores ya que “es un derecho legal”. Además, Elçin ha dejado claro que el dossier del caso está disponible para quien quiera leerlo e insta a la prensa y a sus propios fans a que lo lean y saquen sus propias conclusiones. “He estado en silencio hasta ahora pero ¡ya es suficiente! ¡No he contado lo que me han hecho hasta hoy, pero no me voy a callar más!”