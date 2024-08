Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez hacían pública su ruptura a finales del mes de junio

El jinete se ha sincerado en 'TardeAR' acerca de cómo está viviendo la situación y ha reconocido tener "más del 50 por ciento de culpa"

María José Suárez, sobre su relación con Escassi: "Nunca pensé en casarme, sé cómo es"

El 27 de junio, María José Suárez sorprendía emitiendo un comunicado con el que confirmaba su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi después de tres años de relación. Los motivos, que salían a la luz de forma posterior, habían sido las desagradables informaciones que habían llegado a la modelo y que le habrían llevado hasta el punto de tomar la decisión de demandar a su expareja. Ahora, el jinete se ha sincerado acerca de cómo se encuentra tras el final de su historia de amor con la sevillana.

Álvaro Muñoz Escassi actualiza cómo se encuentra tras su ruptura

Álvaro se ha sentado este martes 27 de agosto en 'TardeAR', programa en el que desde hoy ejercerá como nuevo colaborador. Allí, ha contado cómo está afrontando estos meses tras su ruptura con María José: "Estoy como si estuviera en un examen diario, antes te seguían los paparazzi y ahora las personas normales", ha confesado.

Sobre el motivo del final de su romance, ha negado que haya sido por celos de ambas partes: "Para zanjar el tema, las parejas son parejas, cada uno tiene su percepción de lo que vive o cómo lo vive, pasan las cosas que pasan, se terminan y punto. Todos me conocéis, nunca he ido a un plató a hablar mal de nadie y lo que está en una pareja se queda en una pareja", ha señalado. Y es que a pesar de que Ana Rosa ha señalado a su expareja como "víctima", este ha contestado que "cada uno tiene su vivencia y actúa como cree o piensa", sin embargo, él ha recalcado que en su propio caso no ha sido "con maldad".

De hecho, ha recalcado que para él, su relación era "abierta" aunque "no de liarse con otras personas, una relación abierta depende para cada uno. Aun así, no ha dudado en mandar unas palabras de perdón a Suárez: "Hemos vivido unos años súper bonitos. El final ha sido un poquito, tal... Que yo haya cometido mis errores, pido disculpas porque no soy perfecto, pero lo que haya pasado entre ella y yo se queda para nosotros", ha sentenciado.

Tras llegar a bromear incluso con la madre de la modelo y sus recetas de cocina, razón por la que "el otro día estuvo a punto de llamarla aunque no le iba a coger el teléfono", ha confirmado que sigue "soltero y no sale con nadie" aunque no abre la puerta a una nueva oportunidad con la sevillana: "Ya tenemos 50 años, yo no soy de segundas partes. Con ella ha habido 35 veces, pero entre nosotros, como pasó con el crucero. Pero segundas partes después de esto es como que no, ya no es bonita la vida", ha dicho antes de concluir en que "no tiene ningún problema con su sexualidad" tras las informaciones públicas de sus relaciones íntimas con una mujer transexual.

La versión de María José Suárez

El pasado mes de julio, tras su ruptura con Álvaro, María José intervenía en ‘De viernes’ para ofrecer su versión de los hechos de forma cronológica. Allí, explicó que la primera vez que sospechó de que el jinete le estaba engañando fue cuando le llamó y le dijo que estaba en el coche, a una hora de Madrid y camino de San Sebastián, pero no se escuchaba ningún ruido. Entonces, optó por hacerle una videollamada con la que le descubrió “abriendo la ventana de su casa para simular que había ruido”.

Posteriormente, descubrió que en el lugar estaba Valerí, la tercera persona que le hizo llegar la información de la existencia de los vídeos sexuales que Muñoz había grabado sin consentimiento: “Estaré agradecida toda la vida a Valerí por quitarme de encima a Escassi”, sentenció sobre la que le mandó un correo con la verdad. “Me dice a mí, 'hasta creo que vosotros os grababais practicando sexo' y yo pongo un 'no' y me dice 'él me enseñó un vídeo en el que se te veía a ti con él’. Yo le dije que me parecía una barbaridad porque no era consciente de que Álvaro me estuviese grabando en algún momento de nuestra relación. En el vídeo salgo yo con Álvaro, no se me ve la cabeza, me da detalles de cómo tengo mis partes'', explicó.