Rosanna Zanetti sufre un intento de estafa: "Estoy indignada, es una historia súper loca"

Rosanna Zanetti ha reaparecido en redes para desvelar que ha estado a punto de sufrir una estafa

La mujer de David Bisbal ha desvelado cómo ha ocurrido para aconsejar a sus seguidores

David Bisbal y Rosanna Zanetti, seis años después de su boda: la familia numerosa que han formado

El pasado 30 de septiembre, David Bisbal reaparecía frente a los medios tras recibir el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid. El artista, que entonó un discurso de lo más emotivo -a pesar de ser almeriense- en donde no dudó en compartir todo lo que la capital española le había dado en su vida, como la familia que había formado junto a su mujer, la modelo venezolana Rosanna Zanetti. El artista desvelaba que, a pesar de haber nacido en Andalucía -una tierra que siempre ha llevado por bandera-, sentía un profundo agradecimiento por esta ciudad en la que reside desde hace años.

En la entrega de esta distinción, el intérprete de Ave María no estuvo solo, si no que contó con el apoyo de su mujer, Rosanna Zanetti, que no dudó en estar a su lado en este momento tan importante y a la que también dedicó unas palabras y a la que recordó en este día tan importante para él. "Madrid me ha permitido encontrar un hogar, una familia y ver crecer a mis hijo", dijo el cantante.

La emotiva dedicatoria de su mujer

Por su parte, Zanetti también acudía a sus redes sociales horas después para compartir un carrete de imágenes de ese día tan especial para el padre de sus dos hijos, con dedicatoria incluída. "Siempre he llevado con orgullo mis raíces, Venezuela es mi esencia, mis cimientos, mi herencia inmaterial. Pero al recorrer este camino llamado vida, después de 8 años viviendo en Madrid, he conectado con esta ciudad de maneras muy profundas, es sinónimo de nuevos comienzos hasta transformarse en mi hogar y donde he formado mi familia", comenzaba diciendo. Además, la joven concluía diciendo lo "orgullosa" que estaba por su marido y el "reconocimiento" que había "recibido".

Sin embargo, este 1 de octubre la modelo venezolana ha reaparecido por redes sociales por un motivo muy distinto y es que ha estado a punto de ser estafada a través de una llamada telefónica. ¡Te contamos todos los detalles!

A punto de ser estafada por una llamada

Hace unas horas, Zanetti reaparecía en redes sociales para comunicar a sus miles de seguidores que había estado a punto de caer en una estafa. Si por algo se caracteriza la joven es por compartir a través del universo 2.0 sus tips de belleza y su rutina diaria. Es por ello que en esta ocasión no ha dudado en contar lo que le ha ocurrido en las últimas horas.