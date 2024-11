Jessica Goicoechea, contra los influencers que se aprovechan de la dana: "Si no lo digo reviento"

En los últimos días hemos visto a muchos rostros conocidos viajar a Valencia para ayudar de manera presencial a los afectados por la dana . Mientras muchos famosos acudían a los puntos de apoyo de sus ciudades para recoger productos necesarios que enviar a la zona cero, otros muchos se han desplazado a los pueblos más afectados para limpiar o llevar comida. Rosalía, Paz Padilla , Miguel Ángel Muñoz, Anita Matamoros o Estela Grande son solo algunos de los cantantes, actores e influencers que hemos podido ver a través de las redes sociales de otros, ya que muchos de ellos no han querido ni compartir su labor de manera personal.

Jessica Goicoechea ha utilizado su cuenta de Instagram para mandar un duro mensaje contra todos aquellos que, a diferencia de los anteriores, sí están compartiendo en sus redes imágenes de lo que están viviendo. Aunque no suele meterse en estos temas y no quiere transmitir "mensajes de este tipo en estos momentos", la influencer, que alcanza cerca de dos millones de seguidores en sus redes, ha comentado su necesidad de hablar de esto: "Si no lo digo reviento".