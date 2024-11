Colate despide a un amigo que acaba de fallecer: "Te has ido muy pronto y joven"

Sin embargo, hace unis días, era la revista 'Lecturas' la que publicaba un carrete de imágenes del empresario español protagonizando una discusión en medio de la calle con el hermano de la intérprete de Ni Rosas Ni Juguetes. El motivo no fue otro que, cuando Colate fue a llevar al menor a la estación de AVE de Segovia, fueron sus tíos a por el niño, no su madre, lo que provocó el enfado del hermano de Samantha. "Tengo un email de la madre diciendo que tengo que estar aquí. Yo estoy aquí, me lo ha pedido la madre y estoy cumpliendo (...). Me avisa (refiriéndose a Paulina): 'Que he perdido el vuelo'. La madre tiene que venir aquí".