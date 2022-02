El actor acudía junto a su mujer al Hospital Gregorio Marañón, el mismo en el que ha estado ingresado estos últimos meses, para que le hicieran "otra revisión" y le dijeran "qué tal va de piernas". "Estoy cansado pero bien, voy bien de ánimo. No me he enterado de nada, he estado 38 días en coma, pero sé que la gente ha estado muy pendiente y eso es una alegría" , ha dicho en referencia al apoyo y cariño que sus compañeros de profesión han mostrado durante su hospitalización.

Resines también ha mencionado a su mujer y a su hijo, que han estado "al pie del cañón". "Hombre, si no están los mato, imagínate que me dejan solo en esas circunstancias", decía recuperando el sentido del humor. "Queda todavía, no puedo andar bien me canso y eso. Pero en un par de meses estaré dando guerra. Hago rehabilitación en casa y poco a poco saliendo a la calle para empezar a andar y coger fuerza. Perdí mucha masa muscular y me tengo que apoyar en las muletas. Es tiempo, tiempo y ganas", ha dicho sobre su larga recuperación.