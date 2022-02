Antonio Resines reaparece tras su ingreso: "Tengo una atrofia del 80% y voy con andador"

Antonio Resines, que está "sin músculos de estar tanto tiempo sedado", no recuerda del todo lo que sucedió a los pocos días de ingresar. "En los días que estuve allí vivía como en un mundo paralelo que tenían puntos en común con la realidad , pero no controlas. Se lo he comentado a más gente que ha pasado la enfermedad, y les sucedió lo mismo", ha explicado, manifestando que, aunque algunos le den "por loco", esta es la realidad que vivió en el hospital Gregorio Marañón de Madrid.

"Me he librado de una...", ha manifestado en su programa, a los que ha emplazado a una futura entrevista una vez recupere sus capacidades. Además, como consejo para aquellos que pasen su misma situación, Resines ha recomendado que "según entres en la UCI te quiten el móvil para no gastar fuerzas, porque al no hablar ganas tiempo y respuesta contra la enfermedad".