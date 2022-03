El complejo físico que tenía Elsa Pataky: "Se me quitó cuando conocí a Chris"

Ese complejo físico terminó cuando conoció a Chris Hemsworth , el actor de dos metros de altura con el que se casó hace más de diez años . "A partír de ahí llevo tacones solo en eventos y andar descalza no me supone ningún problema. Es como una aceptación total: 'Sí, soy bajita, sobre todo al lado de mi marido, ¿y qué?'" , reflexiona ahora la intérprete.

En su día a día, a la actriz le gusta ir con la cara lavada y usar ropa cómoda. "Pero soy una mujer coqueta y me gusta tener un buen aspecto, primero por mí y también por los que me rodean", ha dicho abiertamente. Pero, "como los años no pasan en balde", a Elsa Pataky le gusta usar productos que le ayudan a mantener un buen aspecto. "Las arrugas no me quitan el sueño", ha confesado.