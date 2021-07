India Martínez, en urgencias al sufrir una fuerte reacción alérgica al paracetamol: "Hasta la mandíbula dormida"

“Ya no puedo tomar ni un paracetamol sin tener reacciones raras”, se quejaba en un post de Instagram en el que se grababa frente al espejo con el rostro visiblemente hinchado, erupciones cutáneas bajo sus ojos y “la barbilla dormida”. “Creía que solo me pasaba con el ibuprofeno, ¿esto es normal?”, preguntaba ante su desconocimiento a su familia virtual, que ya advertían a la artista de que no nada es inusual: “Lamentablemente sí, es así. Puedes tener mayor o menor tolerancia, pero si tienes alergia a los aines (medicamentos antinflamatorios no esteroides), te dará con todos”, informaba y lamentaba un seguidor.