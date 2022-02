Laura Escanes, sobre su primera noche en casa tras su operación de hemorroides: "El dolor es insoportable"

Las almorranas, venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto, pueden llegar a ser muy dolorosas y molestas si no se tratan y mucha gente, como ha sido el caso de Laura, decide pasar por el quirófano para poner fin de forma definitiva a este problema , que suele 'atacar' a quien lo padece cada cierto tiempo.

Desde que se convirtiera en madre de su hija Roma, las hemorroides no han dejado vivir a Laura Escanes, que cansada de ellas, decidió ponerles fin quirúrgicamente. "En el parto se hace mucho esfuerzo. Del parto y el embarazo es muy común que salgan hemorroides y lo que pasó es que no se curaron del todo, hicieron trombo. La única manera de quitarlas es vía operación", explicaba entre risas, consciente de que el tema "no tiene nada de glamouroso".