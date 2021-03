Nuria Roca critica las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno: "Como si no hubiera pandemia"

Nuria Roca está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales

La presentadora colabora en la pequeña pantalla y ha debutado en las tablas

La valenciana ha criticado las restricciones de movilidad impuestas en España tras acudir al aeropuerto por compromisos profesionales

Nuria Roca está viviendo una de las etapas más emocionantes de su amplia carrera. La presentadora de televisión ha cumplido su sueño y triunfa sobre las tablas con su obra teatral ‘La gran depresión’ que protagoniza junto a Antonia San Juan. La esperada función se estrenaba con éxito en Las Palmas de Gran Canaria y, a partir de este pistoletazo de salida, recorrerán los teatros de nuestro país en un año marcado por el coronavirus. Este proyecto unido al programa en el que colabora semanalmente provoca que la valenciana tenga que viajar de la capital a otros puntos de la península para cumplir con sus compromisos profesionales. A pesar de que siempre ha optado por comentar tímidamente y no empaparse en asuntos políticos, la mujer de Juan del Val ha estallado en las redes sociales tras contemplar la situación del aeropuerto de la capital.

“Es lo que tiene que se pueda viajar a España desde otros países mientras los de aquí si no es trabajo, no podemos”, comentaba colgando una fotografía en la que aparece una gran cantidad de personas andando por las instalaciones de la terminal. “Todo muy coherente. España abierto por VACACIONES. Salvo las mascarillas, oye, como si no hubiera pandemia. Aeropuerto de Barajas hasta arriba”, criticaba duramente las restricciones de movilidad implantadas por el Gobierno en España frente a las normas que rigen para los turistas internacionales.

Pese a todo, Nuria está feliz con su nuevo reto profesional. El escenario del Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura acogía su debut con un sonoro aplauso. Su marido, Juan del Val, quiso estar presente en esta jornada tan especial y aprovecharon esta ocasión para desconectar de la rutina y pasear por algunos rincones de esta preciosa isla. Esta obra es una comedia llena de comedia cuya trama es la búsqueda de la felicidad, y cuenta con la dirección de Dunia Ayaso y Félix Sabroso.

Así han gestionado Nuria Roca y Juan del Val la exposición pública de sus tres hijos

Nuria Roca es consciente que desde hace un tiempo también es conocida como ‘la mujer de Juan del Val’. El boom mediático que se ha generado en torno al escritor ha sido tal que ambos han formado uno de los matrimonios vips preferidos de los espectadores. Y ellos están felices de que así sea. Desde hace aproximadamente un año, Olivia, Pau y Juan, sus tres hijos, también se han ganado un puesto en las redes sociales de sus padres. En una entrevista para Vanitatis, el matrimonio ha explicado cómo han gestionado la exposición pública de su familia.

El hecho de que Juan del Val Roca se estrenase en la mayoría de edad marcó un antes y después en esta meditada forma de llevar la intimidad familiar. Ya no eran solo ellos quienes tenían el poder de exponerles. A pesar de que este hecho causó cierto pánico en sus padres, pronto se dieron cuenta que lo mejor era “afrontarlo con naturalidad”. "Cuando me dicen que por qué saco a mis hijos en las redes sociales, respondo que porque forman parte de mí. No abuso de las redes sociales pero tampoco los escondo", se justificó.

