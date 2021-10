Paula Bonet: "La persona que me acosa ha ingresado en prisión"

El individuo que lleva acosando dos años a Paula Bonet ha entrado en prisión, concretamente fue el pasado 5 de octubre, cuando la jueza de instrucción de Barcelona decretó su entrada al ser acusado de saltarse la orden de alejamiento que pesaba sobre él, según ha informado el diario Ara. Una noticia que ha confirmado la propia artista vila-realense en sus redes sociales: “ La persona que me acosa ha ingresado en prisión . Al cariño y los cuidados que he recibido de mi familia, mi pareja y mis amistades en estas semanas tan difíciles para mí, se ha sumado el vuestro, sirva este post para agradecéroslo públicamente”.

Hace tan solo unas semanas, Paula confesaba que la situación no solo no había mejorado, sino que era aún mucho peor. Según relataba con pánico a través de las mismas plataformas, su acosador había localizado su nuevo taller y acudía con asiduidad “saltándose de nuevo la orden de alejamiento” que le concedió la justicia. “Llegó con flores. A veces dice que quiere cortarme en trocitos, otras veces se agarra a la ventana de mi despacho a la una de la mañana mientras yo trabajo para que le explique qué me pasa, porque no me entiende, dice”, detallaba la ilustradora.