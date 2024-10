Una farmacéutica explica el éxito del sérum antiarrugas viral por su eficacia en TikTok:"Todo el mundo como loco"

La fama de los productos de belleza en Tiktok es efímera, cuando uno está en lo más alto, viene otro nuevo y lo desbanca tras pocos días paladeando las mieles del éxito. Y como todo lo relacionado con la belleza los productos de skincare también se rigen por las tendencias: retinol, vitamina C y niacinamida son algunos de los componentes más buscados hoy entre los consumidores. Entre esos muchos productos que mantienen a duras penas unos días su fama, hay otro, unos pocos que consiguen aguantar algo más y esto es síntoma de que su formulación puede merecer la pena. Uno de los últimos en lograrlo ha sido el sérum P-TIOX de SinCeuticals, un producto que ha corrido como la pólvora en la red social por su alabado poder antiarrugas . Una farmacéutica explica lo que se esconde detrás de su fórmula.

El producto se comercializa en un frasco de 30 mililitros y tiene un precio de 150 euros , algo que no es impedimento para que muchos se hayan animado a probarlo. Entre ellos, el diseñador de moda y amigo de Tamara Falcó, Juan Avellaneda . El creador comienza el vídeo de este producto resaltando la fama del cosmético: "Todo el mundo dice que es espectacular. Es un sérum con péptidos botox-like". Y procede a aplicárselo en la mitad del rostro, tras lo que afirma que la zona donde se la ha aplicado nota la piel mucho más tirante: "Es que flipo", se sorprende.

El tratamiento por excelencia para evitar que estas arrugas se marquen, relajando los músculos es el bótox, "al parecer este hexapéptido 8 tiene una actividad parecida al bótox y también conseguiría relajar estos músculos y por tanto hacer que la arruga se viera menos marcada, de ahí estos resultados tan buenos", argumenta la farmacéutica. Acto seguido la especialista puntualiza que este cosmético no va a actuar exactamente como el bótox: "básicamente porque el bótox te la inyectan directamente en el sitio donde tiene que actuar, el sérum con el péptido va a tener que penetrar y al músculo no va a llegar". Todo esto hace que los resultados no sean los mismos ni tan duraderos como con el producto inyectado. A pesar de todo, la farmacéutica sí lo considera un producto muy interesante.