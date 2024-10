"Ahora me ponen poquísimo bótox. Solo en la frente para rebajar la expresión . Tiene su punto bueno y es que no se ve exagerado ni modifica el gesto, pero lo malo es que dura muy poco. En dos o tres meses ya estoy como si nada ", ha comenzado diciendo la exmujer de Coco Robatto.

Por su parte, Osorno ha reconocido que aunque mayoritariamente suelen ser bastante efectivas, en su caso no siempre ha sido así: "En los labios me pasó igual que con las ojeras, al principio bien pero con los meses me notaba bolitas dentro y algunos días incluso se veían. Vuelvo a decir que esto me pasa a mí, hay quién se pone relleno y le quedan perfectos lisos, sin bultitos, pero a mí no...".