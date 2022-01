La miel tiene propiedades antisépticas y antibacterianas , que ayudan a eliminar puntos negros y espinillas, evitando que se infecten y retrasando su aparción. Si tienes los poros obstruidos, además de limpiarlos con productos específicos, prueba semanalmente a realizar un masaje sobre la piel con una cucharadita de miel y una de aceite de coco. Aclara con agua tibia a continuación. No engrasa la piel y ayuda a mantener los poros limpios.

Para que la exfoliación de la piel no resulte agresiva no sirve cualquier producto. Si la tuya es propensa a irritaciones o sensible, la miel te será de gran ayuda para eliminar restos de piel y células muertas. Mezcla dos cucharas de miel con dos de copos de avena, y realiza una exfoliación suave a continuación. Aclara con agua tibia e hidrata con tu crema habitual.