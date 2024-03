Aciertos y errores de los Premios Oscar 2024

3. Cierra este podio Zendaya con su rosa y negro by Armani Privé y su melenón al agua. Zendaya es mucho Zendaya.

8. Lentejuelas y terciopelo y raja infinita. La depurada noche de Issa Rae . By Ami Paris, tan ad hoc para esta noche.

11. El blanco con bolsillos de Julianne Hough y su cuerpo de escamas en plata y oro, de Alexandre Vauthier, tenía rollazo. Y me chiflaba su melena corta a la barbilla.

12. Me encantaba la falda negra de encaje con blusa blanca y blazer en negro de Dana Walden.

17. No podía ser más simple el negro de manga larga de Jamie Lee Curtis . Y eso es otro súper acierto.

26. Matt Bomer , no se puede estar más guapo y más bueno y más dandy. Más hombres así y menos mamarrachos con la excusa de no sé qué modernidad, ¡por favor!

2. A Billie Eilish nadie le podrá discutir que siga siendo ella hasta cuando se viste de ejecutiva parisina con looks como este, de Chanel. Pero acierto para una alfombra como que no y no.