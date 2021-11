Un conjunto de dos piezas es una opción como look de invitada de boda que puede convertirte en lamejor vestida. Ya elijas llevar pantalón o falda , tienes un mundo de opciones que encajan tanto en bodas de día como de noche .

Entre las opciones con pantalón puedes elegir desde un sastre estampado hasta el clásico esmoquin que se convertirá en fondo de armario. Si prefieres las faldas , tienes para elegir desde un modelo midi satinado a una larga y con volumen que sea la estrella del look.

Lo mejor de elegir un conjunto de dos piezas es que, tras el evento, puedes sacarle mucho partido ya que tienes la posibilidad de usar cada prenda por separado combinándola con looks menos formales.

Un sastre estampado es otra apuesta muy juvenil con la que no vas a fallar en una boda de día. Esa fue la elección de Alejandra Corsini en una de las últimas bodas mediáticas de la aristocracia, la de su prima Belén Corsini con Carlos Fitz-James Stuart.

El terciopelo es un clásico de las bodas de otoño-invierno que funciona muy bien en formato traje de chaqueta . Si lo vas a llevar a una boda de día apuesta por tonos claros o saturados y si es tu look de invitada para una boda de noche, elige tonos profundos.

Una boda de tarde que se alargue hasta la noche es la ocasión perfecta para lucir un traje sastre en tejido satinado, ya apuestes por colores sólidos o metalizados. Si no quieres cargar demasiado el look, llévalo sólo o en compañía de un top sencillo y que no brille.