Al final, lo que ocurre es qu e queda siempre el mismo álbum, que lo que hace es terminar adornando la estantería y se recupera solo en algunas ocasiones. Pero lo que tie ne el siglo XXI, es que, esas fotos ya no solo quedan en el álbum ni solo las ven nuestros amigos más cercanos, sino que traspasan las barreras físicas y llegan hasta todos los rincones de Internet gracias al poder de las redes sociales y, especialmente, Instagram .

A pesar de que las fotografías de nuestra boda son, en primer lugar, para nosotros, es algo normal que nos apetezca presumir de ellas a más no poder. Así que, lo mejor es romper con las normas establecidas si nos atrevemos o, al menos, dar un giro y desmarcarnos de lo que ya se ha visto. Lo interesante es que nuestras fotos sean únicas. Y para esta tarea entra muy en juego la ayuda de Instagram, que sirve de fuente de inspiración poniendo a nuestro alcance las fotos de los novios de todo el mundo, ayudándonos a tener las mejores ideas para reinventar las fotos de boda y hacer que las nuestras sean las más originales.

Qué hago con la mascarilla

La mascarilla es el accesorio que más de rabiosa actualidad está. Es obligatoria allá donde vayamos y las bodas no iban a ser una excepción. Así que, si pasas ahora, en la nueva normalidad, por el altar, deberás llevar la tuya contigo. En el momento de las fotos puedes quitártela, de hecho, es justo lo que harás, pero, al ser un elemento que está tanto entre nosotros y ya se ha hecho una parte más de nuestras vidas, ¿por qué no incluirla en las imágenes? Podéis hacerlo como estos novios, que han decidido dejar caer sus mascarillas al suelo para darse un beso. Es decir, que estén entre nosotros pero que no sean las protagonistas ni funcionen como barrera.