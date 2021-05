Cuando oímos la frase “luna de miel” , es inevitable que nuestra mente no viaje de pronto a destinos con playas de arena fina y blanca y aguas turquesas y cristalinas. Nos invade una envidia profunda de imaginarnos a los novios pasando semanas en camas balinesas, debajo de palmeras y en esas cabañas que se construyen a pie de costa y literalmente. Pero hay vida más allá de la típica luna de miel en lo que todos conocemos como paraíso. Y no precisamente porque cada vez más novios elijan como plan para sus días de vacaciones de luna de miel el turismo, que también y va implícito en una de las actividades que se lleva ahora: pasar la luna de miel en un castillo.

Y no se trata de hacer el viaje de novios a un castillo cualquiera, no, sino a alguno con años de historia. Estos son los que más encanto tienen y no solo por lo obvio: que son totalmente fotografiables y son, en definitiva, lugares de ensueño. Pero lo mejor es que cada uno esconde sus propias historias y recuerdos después de siglos en pie.