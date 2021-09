Blanco, rosa, con aire boho... Looks de preboda con vestidos para salir impecable en las fotos

Sea cual sea el motivo, tendrás que preparar todos los detalles que correspondan a cada uno de los diferentes días. Aunque elegir el vestido de novia requiere de tiempo y planificación, es importante no descuidar, ni dejar para el último momento, la elección del que llevaremos en la preboda. Te damos las claves para que te resulte más sencillo y te proponemos diferentes looks que te pueden servir de inspiración.

La primera norma para elegir el look de preboda es, precisamente, que no hay normas. Para muchas novias se trata de un adelanto de lo que será su bridal look, algo que está estupendo. Pero no tiene por qué ser así, si no es lo que quieres y prefieres reservar esa artillería para el gran día. Lo fundamental es que lo que elijas te permita ser fiel a tu estilo, además de hacerte sentir guapa y cómoda.