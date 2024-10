Pero este movimiento no quiere decir que la infanta vuelva a instalarse en España. No, al menos, de forma definitiva: de hecho, actualmente ya pasa temporadas en Madrid, alojándose en el palacio de la Zarzuela. La compra de un nuevo hogar en la ciudad condal tiene otro destino, como ha podido averiguar el portal Vanitatis. Aunque ella lo use en sus visitas habituales a tierras barcelonesas, lo cierto es que no es ella la futura inquilina principal de la vivienda, sino uno de sus hijos.