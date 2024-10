Uno de los mayores retos de la estilista en la función que asumía para Leonor era el de no dejarse llevar por el trabajo que lleva años realizando para Letizia. Con sus conocimientos y experiencia ha sabido marcar de manera muy clara las diferencias no solo de edad, sino de estilo que hay entre madre e hija, porque lo fácil hubiera sido no hacerlo y repetir un patrón que en la princesa no hubiera funcionado.