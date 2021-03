El título del hijo de Meghan y Harry, motivo de fricción con la familia real británica

Aunque no ha tenido la misma repercusión que otras de sus declaraciones, la exduquesa de Sussex habló de esta suposición al referirse a la comentadísima polémica por el color de piel de su hijo . En esta charla con Oprah Winfrey, la exduquesa de Sussex denunciaba que la tez de Archie había sido un tema a debatir en palacio antes de su nacimiento. Fue entonces cuando Meghan se enteró de que la casa real británica "no quería que fuera un príncipe" ni que "recibiera seguridad" .

Lejos de lo que se publicó por entonces en los tabloides, que aseguraban que la de no recibir dicho título era una exigencia de la propia Meghan para preservar la privacidad de su único hijo hasta la fecha, ahora sabemos que sí quería que tuviese ese título, pero no por el hecho de tenerlo, sino porque sin él no tendría los recursos necesarios para crecer en un ambiente seguro.