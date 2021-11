Es la pregunta más repetida en redes sociales en esta última semana: "¿Qué le ha pasado a Sofía Ellar?" Todo empezó con un par de tweets a principios de este mismo mes: “Me voy a hacer un piercing y me voy a cortar el pelo”. Aunque la cantante advertía así que se avecinaban “cambios” en su imagen, sus seguidores no podían evitar sorprenderse al ver su inesperada transformación física. Y la artista, consciente del impacto mediático de su decisión, desvelaba en exclusiva a nuestra web los motivos de este nuevo look: pelo negro, melena recta y piercing en el labio.