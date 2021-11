Sofía Ellar: "Cuando no arriesgas no ganas, como artista estaba teniendo una frustración a nivel vocacional"

Todo era una performance para reivindicar que los cambios a veces son necesarios , que no pasa nada por equivocarse y que también hace falta un golpe de efecto de vez en cuando para que te escuchen y no solo te oigan. Pero entre medias se encontró con mofas, insultos y mucha incomprensión . Ahora, después de charlar con ella, todo encaja.

Me han llegado a decir que me he vendido como artista y lo he pasado mal