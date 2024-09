Nada más romper, Ismael trató de convencerla para volver. Al ver que era imposible, la machacaba con mensajes en los que insinuaba que iba a hacer alguna locura. La negativa continuó, y aquella situación se volvió aún más insoportable. En el terreno laboral la humillaba en público, la ninguneaba, no tomaba en cuenta sus opiniones profesionales; en privado le seguía enviando todo tipo de mensajes forzando un encuentro sexual, y diciendo que no entendía por qué no se podían acostar aunque no sintiera nada por él.