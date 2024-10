Amaia Montero vuelve a la música con el lanzamiento sorpresa de su nueva canción: "Era el momento"

La canción formaba parte de ‘Si Dios quiere, yo también’, el álbum que la artista lanzó en el año mencionado y en el que, sin embargo, optó por no añadirla al decidir el orden del disco y por su “cabezonería” de incluir solo diez, a pesar de ser “especial”: “Empezó la promo y alguien me preguntó si alguna canción se había quedado fuera . Contesté que muchas, pero que había una que estuvo a punto de entrar. Los fans me pedían escucharla constantemente, pero yo no podía hacer nada en ese momento”, ha explicado.

En el mismo mensaje, Amaia ha recordado cómo eran aquellos días de grabación en la capital inglesa: “Era la primera en llegar y la última en marcharme, no sin antes pedir al ingeniero que me enviara todo lo grabado ese día. Me gustaba llegar al hotel, aislarme del mundo y empezar a escuchar lo que ese día habíamos grabado. Hacía mis apuntes y luego pedía la cena mientras veía Orange is the New Black”, ha confesado.