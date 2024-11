Leire Martínez habla de su salida de 'La Oreja de Van Gogh': "Amaia no tiene nada que ver"

Leire Martínez se ha sincerado sobre su entrada y salida de 'La Oreja de Van Gogh' en 'Me quedo conmigo', el formato de mtmad

La cantante ha querido recalcar que Amaia Montero no ha tenido nada que ver con su distanciamiento del grupo

Leire Martínez habla por primera vez de su herida de abandono en la infancia: "Fui a Servicios Sociales"

Diecisiete años son los que Leire Martínez ha formado parte de 'La Oreja de Van Gogh', un grupo musical en el que entró a raíz de la marcha de Amaia Montero. Según las palabras que ha pronunciado en 'Me quedo conmigo', el formato de mtmad, la cantante considera que la primera líder del grupo dejó el listón "muy alto" y es una "grandísima compañera y profesional". Más allá de eso, Leire ha contado que nunca han sido amigas, solo es una compañera a la que respecta y admira.

Pero este empeño por enfrentarlas mediáticamente ha provocado que no exista "una relación normalizada" entre ellas. "Hay agente que ha manifestado su apoyo a Amaia y lo entiendo. A mí tampoco me gustan todos los artistas, entiendo que como consumidores de música conectes más con una persona que con otra. Lo que no comprendo son las faltas de respeto", ha confesado en este proceso de sanación con la psicóloga Andrea Vicente.

Sobre sus inicios en el grupo, Leire Martínez ha expresado que los primeros meses trataron de mostrar lo mejor de ellos mismos, pero que a lo largo de los años se han ido conociendo mucho más. Haciendo una crítica personal, la artista cree que su forma de gestionar no era "tan contundente" y que no marcó límites "de forma clara". "De aquellos primeros dos años, como fue un salto al vacío, montarme en un tren en marcha, fui inconsciente. Tengo la sensación de haber estado anestesiada. Todo fue más real a partir del segundo disco, empecé a procesar de otra manera", ha recordado.

Leire Martínez se pronuncia sobre su salida de 'La Oreja de Van Gogh'

El pasado 14 de octubre, 'La Oreja de Van Gogh' emitió un comunicado a través de sus redes sociales para anunciar la salida de Leire del grupo. En aquel escrito, el resto de integrantes anunciaban que las trayectorias de Leire y el grupo seguirían "caminos separados", una decisión "dura y difícil" que llegaba después de "mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones" en las que no habían conseguido acercar sus diferentes maneras de vivir el grupo.

En uno de los capítulos de 'Me quedo conmigo', en su charla con Andrea Vicente, Leire Martínez ha respondido que, sin duda, ha sido "responsabilidad de todos" llegan al fin de su relación profesional. "Este grupo éramos 5 personas, y digo 5. Amaia no tiene nada que ver en lo que haya ocurrido de puertas para dentro de este grupo, que la dejen tranquila", ha comenzado explicando.

Amaia ha sido y será por siempre jamás historia de este grupo, eso no se lo va a quitar nadie

La artista habla de la que fue líder de la banda como una persona que no ha sido su compañera de grupo y no lo dice "a malas". "Amaia ha sido y será por siempre jamás historia de este grupo, eso no se lo va a quitar nadie. Los que se subían conmigo al escenario eran cuatro, nadie más. He vivido una experiencia increíble, única y he tenido que aprender muchas cosas en este proceso", ha dicho sobre el negocio musical, lo que suponía viajar, ser madre y líder de una banda o aprender a ser una persona mediática.

¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete ¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete

"En ese proceso de aprendizaje, y teniendo en cuenta que no he sabido defenderme, mi gestión seguro que no ha sido la mejor. En el comunicado se dice que ha habido conversaciones, las ha habido. Cuando no llegas a entendimiento es triste. Si yo no firmo un comunicado es que no estoy de acuerdo con él, no con todo lo que se dice, pero no me vi cómoda y manifesté que no lo iba a firmar", ha querido aclarar.

Aunque no ha querido entrar en los detalles del fin de su relación, Leire explica que su camino con el grupo se ha separado lo suficiente como para que "no tenga vuelta". "Los motivos son los que sabemos nosotros y no le importan a nadie. Como mucho les puede importar a los fans, pero más allá de ellos ¿a quién? De lo que yo diga van a mentir y a inventar, no me interesa eso. Yo no quiero desmerecer, pero no lo digo por mis compañeros, no me quiero desmerecer a mí. Me debo respeto absoluto. Necesito un tiempo para mí, pero no quiero ponerle nombre a la emoción. Me siento agradecida, muy protegida por los míos, a eso me agarro", ha explicado sobre sus sentimientos tras lo ocurrido. Finalmente, la cantante ha confesado que va a seguir dedicándose a la música, aunque actualmente no tiene proyecto.